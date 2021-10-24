'Рот просто не закрывается': диетолог украинских звезд Самойленко объяснила, почему не получается похудеть. Интервью

С наступлением холодов сбрасывать лишний вес стало намного тяжелее. На этом сказывается снижение активности, постоянные перекусы с кофе и сладостями, повышенный аппетит и заедание стресса.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL звездный диетолог Наталия Самойленко рассказала, как изменить свое питание, чтобы эффективно худеть, а также какие продукты нужно заменить в рационе, чтобы кожа сияла и не было отеков.

Отметим, что Наталья Самойленко – врач-эндокринолог, известный украинский диетолог с двадцатилетним опытом работы. Среди ее клиентов – телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, певица Наталья Могилевская, многие другие знаменитости и политики.

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– Начнем с основ. Как начать худеть, изменив только пищевые привычки?

– Нужно научиться соблюдать режим питания. Потому что, как показывает практика, очень многие наши соотечественники едят хаотично. Например, утром не успел позавтракать – ну и бог с ним, важные дела на работе – нет времени на обед. А потом приходят и на ужин компенсируют весь тот хаос, который был в течение дня.

Очень много у нас каких-то бесконечных перекусов: то орешки, то печеньки. И, по сути, у многих украинцев рот просто не закрывается. Такая вот пищевая распущенность – удар ниже пояса по обменным процессам.

Прежде чем изменять набор продуктов, начните питаться по режиму. Выделите время для нормального завтрака и своевременного обеда. И тогда вам будет легко себя контролировать дома после работы во время ужина.

– А какие продукты должны быть в рационе, чтобы сбрасывать вес максимально без вреда для здоровья?

– Если говорить о наборе продуктов, то это простой и достаточно всем известный рацион. Он включает в себя:

белок – птица, рыба, яйца;

набор овощей и фруктов – все, что продается сейчас по сезону;

набор углеводов – крупы, свёкла, картофель, тыква;

здоровые жиры – орехи, масло, авокадо, орехи и семечки.

Все это должно быть в вашей жизни.

– А что делать, если очень хочется жирной еды?

– Хочется жирной еды – ешьте сало, а не жареную картошку. Сало – это украинский суперфуд. Например, квашеная капуста и кусочек сала – прекрасная еда, которая подпитает и иммунитет, и даст вам сытость. Вы никогда не наберете из такой еды, потому что вес растет из-за обилия углеводов.

– А чем заменить перекусы на работе в офисе, чтобы не есть "пустые" калории?

– Нужно нормально питаться, чтобы не было желания перекусывать. Нужно делать полноценный завтрак, полноценный обед и ужин. И если в перерыве между едой очень хочется есть, то можно выпить чаю или воды. И никаким образом не снеки.

– Скоро будет локдаун и многие снова начнут работать удаленно. Подскажите, как нужно питаться, чтобы не набрать лишний вес?

– Нужно перенести график режима питания и на домашнюю работу. Обязательно нужно делать паузы, вставать и разминаться.

Только не к холодильнику, а постоять в планочке, сделать упражнения или какую-то домашнюю работу для того, чтобы "проветрить" мозги и сменить вид деятельности. Оставляя тот же набор продуктов, тот же режим их принятия даже в домашних условиях можно сохранить здоровье.

– Какие продукты считаются самыми полезными для красоты ? Что не нужно есть, чтобы кожа не была тусклой и не было отеков?

– Не надо есть сахар, продукты с добавленным сахаром, транжиры. Нужно уменьшить употребление молочки, особенно, сладкой: йогурты, сырки, творожки. Они очень сильные отеки вызывают. Не пить алкоголь, который точно также влияет на образование отеков. И в принципе, для большинства людей этого достаточно.

– А от какой еды лучше отказаться на тощак?

– От кофеина и сахара. Кофе с конфеткой – пример очень плохого завтрака.

– А развейте мифы по поводу ужина. Стоит ли от него отказываться, можно ли ужинать углеводами и или нужно есть только салат и куриную грудку?

– Ни то, ни другое нельзя. На ужин лучше овощи в термообработке, лучше белок более легкий. Например, это может быть рагу с какой-то рыбой или морепродуктами, или с грибами. Обязательно добавлять жиры: сало или оливковое масло для приготовления, немножко орехов или авокадо. Это все будет очень полезно.

– Назовите самые вредные привычки в еде у ваших клиентов, которые мешают похудеть?

– Пищевая распущенность – это когда мы едим хаотично, отсутствие завтрака, поздний ужин, большое количество добавленного сахара – всякие десерты, и алкоголь.

– А как избавиться от постоянной тяги к сладкому ?

– Нужно посмотреть анализы, потому что иногда высокий инсулин определяет высокую тягу к сладкому. Иногда – пищевые дефициты. Например, магний, хром, цинк влияют на этот процесс. Но в большинстве случаев тяга к сладкому уменьшается, когда мы начинаем полноценно питаться в остальные приемы пищи.

– Как бороться с повышенным аппетитом осенью и зимой ?

– С повышенным аппетитом нужно бороться с достаточным количеством жира. Добиваться чувства сытости нужно не углеводами, которые только провоцируют аппетит, а завтраком с яйцами, авокадо и большой порцией салата, заправленного маслом.

И когда ваши калории будут полноценные не за счет перекусов из простых углеводов – организм будет получать все необходимое, и тогда будет в достаточном количестве синтезироваться гормон сытости.

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