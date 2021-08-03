Что ест Екатерина Кухар: звезда рассказала о правильном рационе

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар считает, что здоровое питание – это есть простую пищу, свойственную вашему региону. По ее словам, вкусности должны быть свежими, качественными и приготовленными с любовью.

Знаменитость отметила, что тогда можно быть уверенными, что в еде нет трансжиров, ГМО или вредных ингредиентов. Соответствующий пост Кухар опубликовала на странице в Instagram.

Балерина заявила, что питание – основа жизни и базовое условие ее качественности.

"Вчера было популярно есть, например, овсянку, сегодня киноа или вообще – голодать, а завтра у всех на слуху какие-нибудь невиданные экзотические ягоды, без которых, как оказывается, нет ни одного шанса сохранить здоровье. Всяческие новомодные суперфуды захватывают наше сознание, и мы начинаем верить в их чудодейственную силу. Про страшную силу ЗОЖ вообще лучше не вспоминать вовсе", – подчеркнула звезда.

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Кухар посоветовала во время путешествий выбирать региональную кухню, так как это даст возможность попробовать новые блюда и разнообразит ваши впечатления о той стране, где вы пребываете.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины. Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе уже 12 лет. Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.

В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками". Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала поделилась с поклонниками снимком, на котором показала, чем питается целый день. Знаменитость завтракает, обедает и ужинает исключительно полезными продуктами.