До 20 кг! Диеты украинских звезд, которые помогают быстро похудеть

Дария Скуб
Дария Скуб
Диета и фитнес
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До 20 кг! Диеты украинских звезд, которые помогают быстро похудеть

Здоровое питание, физические нагрузки и переосмысление стиля жизни – основа, которая помогает "выточить" фигуру мечты. Это доказывает опыт украинских знаменитостей, консультирующихся с диетологами, чтобы им подобрали грамотный рацион и дали индивидуальные советы.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, что помогает звездам похудеть. В подборке мы писали советы, которые не навредят.

1. Джамала

Певица благодаря правильному питанию похудела за 1,5 месяца на 6 кг. Она до получения советов от диетолога сдала много анализов. Теперь главное в рационе – цельнозерновые каши, овощи, фрукты, зелень, овощной суп, куриное мясо и рыба. Кроме того, врач запретила Джамале есть выпечку, сладости, копченые продукты, сахар и молоко. Еще оставаться в форме артистке помогают занятия спортом и танцами.

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Джамала отказалась от вредной пищи.
2. Наталья Могилевская

Наталье удалось избавиться от 15 кг веса, и она на этом не останавливается. Похудеть помогли физическая нагрузка (танцы, йога, тренажерный зал), режим сна и индивидуально подобранная диета. Звезда питается 4-5 раз в сутки, но каждый раз это небольшие порции. Ведь голодание может повлечь за собой срыв: человек ест нечасто, но съедает больше нормы, что негативно отражается на фигуре.

В первой половине дня артистка ест фрукты (простые углеводы) и овощи, дающие энергию на весь день. А во второй половине – белковую пищу с овощами, приготовленными на гриле или пару.

Наталья убедилась в том, что голодание может повлечь за собой срыв и набор веса.
3. Маша Ефросинина

Телеведущая смогла без жестких диет похудеть на 20 кг. Для этого она занимается спортом (дома и в зале), ходит на плавание, ездит на велосипеде и бегает. Кроме того, Маша употребляет минимум алкоголя, отказалась от мяса, газированных напитков, мучных изделий (выпечка, макароны, пельмени) и консервации.

Включила в рацион больше фруктов и сухофруктов, овощи и рыбу. Она питается малыми порциями 5 раз в день. Углеводную пищу потребляет до 15 часов.

Маша Ефросинина уже давно отказалась от мяса.
4. Настя Каменских (NK)

Настя избавилась от лишнего веса благодаря тому, что стала правильно питаться. Она каждое утро готовит порции, которые потом кладет в емкости и берет с собой. А все для того, чтобы не обольщаться вредной пищей. Дополнительно звезда много времени проводит в тренажерном зале.

NK отказалась от жестких диет, ведь увидела, что "экстренно" потерянные килограммы возвращаются в двойном объеме. Девушка отказалась от мучных изделий и сладкого. Питается 5 раз в день по четко прописанному графику.

У NK сбалансированное и здоровое питание.
5. Тина Король

Секрет похудения артистки – в кето-диете. Это сбалансированное питание с минимальным количеством углеводов. Звезда ест жиры: масло, творог, сосиски и сало. Овощи – редкие гости в порциях Тины. Что это дает? Организм начинает искать новые методы извлечения энергии из пищи – не из углеводов, а в процессе расщепления жира.

Эта диета может спровоцировать понижение мышечной массы. Она не подходит кормящим мамам, беременным и людям с заболеваниями печени, почек, сердца и сосудов.

Тина Кароль для похудения ест жиры.

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