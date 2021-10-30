До 20 кг! Диеты украинских звезд, которые помогают быстро похудеть

Здоровое питание, физические нагрузки и переосмысление стиля жизни – основа, которая помогает "выточить" фигуру мечты. Это доказывает опыт украинских знаменитостей, консультирующихся с диетологами, чтобы им подобрали грамотный рацион и дали индивидуальные советы.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, что помогает звездам похудеть. В подборке мы писали советы, которые не навредят.

Певица благодаря правильному питанию похудела за 1,5 месяца на 6 кг. Она до получения советов от диетолога сдала много анализов. Теперь главное в рационе – цельнозерновые каши, овощи, фрукты, зелень, овощной суп, куриное мясо и рыба. Кроме того, врач запретила Джамале есть выпечку, сладости, копченые продукты, сахар и молоко. Еще оставаться в форме артистке помогают занятия спортом и танцами.

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Наталье удалось избавиться от 15 кг веса, и она на этом не останавливается. Похудеть помогли физическая нагрузка (танцы, йога, тренажерный зал), режим сна и индивидуально подобранная диета. Звезда питается 4-5 раз в сутки, но каждый раз это небольшие порции. Ведь голодание может повлечь за собой срыв: человек ест нечасто, но съедает больше нормы, что негативно отражается на фигуре.

В первой половине дня артистка ест фрукты (простые углеводы) и овощи, дающие энергию на весь день. А во второй половине – белковую пищу с овощами, приготовленными на гриле или пару.

Телеведущая смогла без жестких диет похудеть на 20 кг. Для этого она занимается спортом (дома и в зале), ходит на плавание, ездит на велосипеде и бегает. Кроме того, Маша употребляет минимум алкоголя, отказалась от мяса, газированных напитков, мучных изделий (выпечка, макароны, пельмени) и консервации.

Включила в рацион больше фруктов и сухофруктов, овощи и рыбу. Она питается малыми порциями 5 раз в день. Углеводную пищу потребляет до 15 часов.

Настя избавилась от лишнего веса благодаря тому, что стала правильно питаться. Она каждое утро готовит порции, которые потом кладет в емкости и берет с собой. А все для того, чтобы не обольщаться вредной пищей. Дополнительно звезда много времени проводит в тренажерном зале.

NK отказалась от жестких диет, ведь увидела, что "экстренно" потерянные килограммы возвращаются в двойном объеме. Девушка отказалась от мучных изделий и сладкого. Питается 5 раз в день по четко прописанному графику.

Секрет похудения артистки – в кето-диете. Это сбалансированное питание с минимальным количеством углеводов. Звезда ест жиры: масло, творог, сосиски и сало. Овощи – редкие гости в порциях Тины. Что это дает? Организм начинает искать новые методы извлечения энергии из пищи – не из углеводов, а в процессе расщепления жира.

Эта диета может спровоцировать понижение мышечной массы. Она не подходит кормящим мамам, беременным и людям с заболеваниями печени, почек, сердца и сосудов.

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