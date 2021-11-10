Известный фитнес-тренер рассказала, кому категорически нельзя делать вакуум. Эксклюзив

Вакуум – отличное упражнение для тонуса поперечной мышцы живота, которая отвечает за его плоскость. Это упражнение стали делать еще древние йоги, и вот снова оно стало набирать популярность в соцсетях благодаря блогерам.

Инфлюенсеры уверяют, что регулярное выполнение вакуума со временем поможет добиться плоского живота. Но нужно делать его правильно и знать о "скрытых" опасностях. OBOZREVATEL пообщался с известным украинским тренером и блогером Валерией Вьюшиной и узнал, кому нельзя делать вакуум, кому – можно, и как правильно.

Валерия Вьюшина отмечает, что это упражнение идеально работает на "уплощение" живота. Дело в том, что при вакууме задействуются внутренние поперечные мышцы пресса. А слабое развитие именно этих мышц является причиной "выпирания" жировых складочек.

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"Регулярное выполнение вакуума укрепит поперечную мышцу живота, которая не работает ни в одном упражнении, но отвечает за "плоскость" живота", – говорит блогер Валерия Вьюшина.

Исходное положение – стоя в наклоне, руки на коленях. Делаете медленный глубокий вдох через нос, затем – выдох через рот, без напряжения. Сделав полный выдох, на задержке дыхания, как можно сильнее втягиваете живот, как будто стараетесь достать пупком до позвоночника.

Задерживаетесь в таком положении на 15-20 секунд.

Делаете вдох и возвращаете живот в исходное положение. Это одно повторение. Отдыхаете, делаете несколько вдохов-выдохов и повторяете упражнение. Количество повторений увеличиваете постепенно, доводя их до 10-15 раз.

А если не получается делать стоя, попробуйте вариант лежа или стоя на четвереньках.

Тренер утверждает, что упражнение можно выполнять только на голодный желудок до завтрака.

Велерия уверяет, что помимо пользы, если есть определенные нарушения по здоровью, это упражнение может нанести вред.

Вакуум нельзя выполнять:

при обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области;

при заболевании органов желудочно-кишечного тракта;

в течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области;

во время менструации и беременности;

при глаукоме и повышенном внутричерепном давлении;

при ишемической болезни сердца;

при артериальной гипертонии;

при сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца.

"Также не стоит делать вакуум, если возникает боль при выполнении. Боль может быть и с не привычки, но лучше сначала получить разрешение врача", – говорит блогер.

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