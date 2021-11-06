Как сделать плоский живот: известный тренер назвала 4 простых упражнения. Эксклюзив

Лишний жир на животе накапливается к зиме практически у всех. Этого не избежать, если не тренироваться и не тратить больше калорий, чем потребляешь. А с введением красной зоны во многих областях Украины, спортзалы начали работать с ограничениями.

OBOZREVATEL пообщался с известным украинским тренером и блогером Валерией Вьюшиной и узнал, как в домашних условиях можно легко избавиться от жира на талии и добиться заветных "кубиков". Тренер также назвала время дня, когда тренировки будут эффективнее, а когда – стоит вообще отказаться от упражнений.

Валерия Вьюшина рассказывает, что сразу после пробуждения можно делать только вакуум и легкую зарядку.

Видео дня

"Утром лучше избегать больших и резких нагрузок. Только после того, как организм полностью проснулся уже можно давать нагрузку посильнее", – говорит тренер.

Также следует ограничить интенсивные физические нагрузки перед сном, потому что иначе тяжело будет расслабиться.

"Вечером ограничений по тренировкам и уровню нагрузки нет, но стоит помнить, что не всегда после сильных изнурительных тренировок гарантирован хороший сон. Также во время вечерних тренировок лучше избегать спортивных добавок с кофеином. Так можно и не заснуть", – отмечает Вьюшина.

все виды планок;

скручивания (прямые, обратные);

книжечка;

скалолаз.

"Для того, чтобы был пресс, надо его тренировать. Ну, и тщательно следить за тем, что залетает в рот. Но это уже и так понятно", – улыбается тренер.

Она добавила, что достаточно сделать три этих упражнения подряд, по 30-40 раз каждое с минимальным перерывом и "будет бомба". А чтобы был еще больший эффект, можно комбинировать одно упражнение на прямые мышцы живота, одно – на косые мышцы и одно статическое или статодинамическое, как, например, планка с подъемом с предплечья на ладонь.

скручивания – 30 раз;

велосипед – 30 раз;

боковая планка на предплечье – по 30 секунд на каждую сторону.

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