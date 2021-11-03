46-летний мужчина похудел на 25 кг за семь месяцев. Фото

46-летний индиец Аншул Махшвари, весивший 110 кг, сбросил 25 кг, потому что понял, что лишний вес начал "мешать" его повседневной жизни. Он продемонстрировал огромную потерю веса за семь месяцев благодаря диете и прогулкам.

Мужчина, проживающий в Гуаргаоне (штат Харьян) отмечает, что видел много примеров похудения, и когда стрелка на весах показала на цифре 110, он понял, что пора менять свою жизнь, как сделали это множество людей, пишет Times of India. Аншул изменил свой рацион питания, что сильно повлияло на его потерю веса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В первую очередь, он отказался от фастфуда и алкоголя, а после от риса и роти (блюдо индийской кухни). На завтрак он начал кушать сезонные фрукты, обедал – овощным супом или миской салата. На ужин он позволял себе супы и овощи.

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К слову, спортом Аншул не занимается. Все, что он может сделать – прогуляться по улице. По его мнению, ходьба и правильное питания – лучшее средство для похудения.

"Как только я начал худеть, мое лицо стало стройнее, я больше не зависел от ежедневного приема таблеток для снижения давления. Я знал, что если другие могут это сделать, я тоже смогу", – прокомментировал Махшвари.

Он добавил, что намерен продолжать процесс похудения, пока на весах не будет цифры 75-80 кг.

"Сейчас у меня больше энтузиазма, и на моей коже заметны видимые изменения. Снижение веса заставило меня понять, что мы все должны вернуться к своим корням, основам. Я вел не нормальный образ жизни, и это заставило меня похудеть на 25 кг", – подытожил Аншул.

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