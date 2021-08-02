Как дожить до 100 лет: диетолог раскрыла опыт финнов. Видео

Одна из самых известных диетологов Украины Оксана Скиталинская рассказала о "финском чуде", которое помогло финнам преодолеть болезни и увеличить продолжительность жизни. Все, что для этого необходимо, – есть больше фруктов и овощей, минимизировать употребление сладостей и соли. И, конечно же, достаточно двигаться.

Соответствующей информацией эксперт поделилась в программе "Рандеву с Яниной Соколовой". Диетолог также добавила, что важно внимательно изучить состав продукта на этикетке, прежде чем купить его (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы можем последовать примеру финнов, которые сделали свое "финское чудо". 25 лет назад у них была катастрофа: сердечно-сосудистые заболевания, ожирение. Это продолжалось до тех пор, пока финны не приняли решение полностью все перестроить. Смысл в том, чтобы в рационе было больше овощей, уменьшить употребление соли и сладостей. Кроме того, правительство Финляндии обязало всех производителей придерживаться определенных требований. Чего, к сожалению, еще нет у нас. В большинстве наших продуктов можно найти трансжиры. Они очень вредны для организма", – объяснила специалист подробнее.

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"Если сейчас в Украине ничего не менять, не делать информационных кампаний, не делать каких-то еще более массивных программ, реклам и так дальше, нам в будущем будет очень непросто", – резюмировала Скиталинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала о правилах питания в летнюю жару, которые помогут избежать дискомфорта и тяжести в организме. Достаточное количество жидкости (чистой воды), соблюдение правил хранения продуктов и больше овощей и зелени в рационе – все оказалось достаточно просто.