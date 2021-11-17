Анита Луценко рассказала, сколько раз в день нужно есть, чтобы худеть

Профессиональный фитнес-тренер Анита Луценко заявила, что похудеть можно, питаясь как три, так и пять раз в день. Главное – не превышать дозволенное количество калорий и соблюдать баланс белков, жиров, углеводов.

Свое мнение о питании украинская спортсменка опубликовала в Instagram. Она напомнила: еда – это то, благодаря чему организм человека может функционировать.

"Недостаток белков – дряблость всего, плохой транспорт веществ, снижение иммунитета. Недостаток жира – сбой половой функции, из жира строятся оболочки. Недостаток углеводов – меньше сил, в кашах, овощах, фруктах, макаронах, хлебе много полезных веществ, клетчатка, витамины и минералы", – написала тренер.

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Она указала, что норма того, сколько человеку нужно съесть за день, индивидуальная. В среднем это 500 г овощей + 300 г фруктов + белка + жира.

"Ну в общем это влезет в три обильных приема пищи. Или в четыре, но поменьше. Или в пять, но еще меньше. Или в два – но ф*г оно влезет", – пошутила Луценко.

Она считает, что трехразовое питание более удобное. При этом если у человека есть проблемы со здоровьем, например, язва желудка, врач назначит частое и дробное питание. "И врач всегда прав", – подчеркнула спортсменка.

Она также выделила проблемы современного человека в питании:

хочется есть не полезную еду, а "пустую" без витаминов и минералов, а потом догоняться витаминами из аптеки;

нет культуры "сесть и поесть": все на бегу, с утра и до вечера;

кофе/капучино вместо еды;

"сегодня обожрусь, завтра поголодаю";

вредные мифы о еде, количество которых просто колоссальное.

Полный пост тренера:

Коротко о знаменитости:

Анита Луценко – 37-летняя украинская профессиональная спортсменка, тренер, телеведущая и мастер спорта. Родилась в 1984 году в Киеве.

Была серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике.

В спорт попала случайно – мама Аниты привела дочь на бальные танцы, но ее не взяли из-за маленького роста, поэтому записали на художественную гимнастику.

Луценко в отношениях с мужчиной, который далек от шоу-бизнеса. У них растет маленькая дочь Мия.

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