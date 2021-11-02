Сестры с ожирением сбросили по 40 кг и поделились успехом. Фото до и после

Две сестры из Лондона (Англия) Аманда и Клэр О'Нил вместе сбросили более 76,2 кг всего за девять месяцев. Женщины решили заняться своим здоровьем, когда врачи обнаружили у 33-летней Аманды аномальные клетки в матке и заявили об угрозе гистерэктомии – удаления этого органа.

Как передает Daily Mail, Аманда была в ужасе от такой перспективы, хотя у нее уже есть один ребенок. Она рассказала о проблеме 26-летней сестре, Клэр, и решила худеть вместе, так как та тоже поправилась после битвы с послеродовой депрессией.

Вес Аманды "до" составлял более 91,6 кг, но она похудела до 59,4. Ее сестра весила 111,1 и похудела до 68,4 гк.

"Я была в плохой форме и запаниковала при мысли о том, сколько времени мне понадобится на восстановление после операции", – вспомнила Аманда.

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Она сказала, что похудение – это лучшее, что она когда-либо делала. А поддержка сестры стала для женщины большим воодушевлением.

Аманда вскоре повторно сдала анализы и они показали улучшение. "Я чувствую себя намного сильнее, у меня намного больше энергии. Я никогда не понимала, насколько мой вес истощал меня физически", – призналась женщина.

Она добавила, что стеснялась себя и пряталась от людей за мешковатой одеждой.

Ранее сестры каждый день заказывали себе еду на вынос и не следили за питанием. Они решили соблюдать диету: следить, что и в каком количестве съедают за день.

26-летняя Клэр, мама двоих детей, отметила, что ранее уже пробовала похудеть, но лишь загоняла себя в "порочный круг из еды и диет".

"Я страдала послеродовой депрессией после рождения старшего ребенка и просто набрала вес... Теперь же мне хочется пойти поиграть с детьми в парке, пойти навестить своих друзей", – рассказала Клэр.

Она также призналась, что больше не плачет в примерочных магазинов одежды и улучшила отношения со своим парнем.

Клэр добавила, что раньше выпивала около двух литров газированных напитков каждый день, а теперь – по два литра чистой воды.

"Еда на вынос и газированные напитки теперь удовольствие, а не ежедневное явление", – сказала британка.

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