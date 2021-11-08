32-летняя женщина рассказала, как похудела почти на 40 кг. Фото до и после

32-летняя Даниэль Гроувер из Северной Ирландии похудела на 38 кг. Женщина теряла вес постепенно, около двух с половиной лет, налаживая рацион и делая физические упражнения.

Как пишет Express.co.uk, заняться собой жительница Великобритании решила, когда осознала, что чувствует себя несчастной в своем теле и больше так продолжаться не может. Женщина призналась, что ранее использовала пищу как утешение, когда ей было плохо.

"Я в прошлом страдала от нескольких эмоциональных проблем, которые буквально заедала", – заявила Даниэль.

После того, как в течение нескольких недель женщина каждую ночь ела еду из доставки, она решила: нужно что-то делать как для физического, так и для психического здоровья.

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Даниэль призналась, что вкусной едой успокаивала себя. Блюда из доставки она назвала "единственным способом почувствовать, что она может быть счастливой".

"Снижение веса – это не только другие размеры джинсов, платья и числа на шкале... Это гораздо больше. Это умственный и эмоциональный аспект, особенно для меня", – считает ирландка.

Даниэль отметила, сперва снижение веса было очень незначительным и ускорить темпы похудения ей никак не удавалось.

В итоге вместе с другом она начала посещать группу по похудению. Там за три месяца она сбросила около 13 кг. "Это было лучшее чувство", – призналась женщина.

В группе ей помогли подобрать упражнения, назначили тренера. Ирландка начала регулярно заниматься фитнесом.

"Это не был быстрый процесс, мне приходилось делать шаг за шагом. В целом, это заняло около двух с половиной лет", – рассказала Даниэль.

Женщина отметила, что продолжает заниматься спортом по 30 минут пять раз в неделю и использует специальное приложение, чтобы продумывать план здорового питания.

По ее словам, теперь она чувствует больше энергии. Кроме того, психологическое состояние за время похудения улучшилось.

"Я не говорю, что у меня никогда не бывает плохих дней, это было бы полной неправдой, но мой подход к плохим дням кардинально изменился", – пояснила женщина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее две сестры из Лондона Аманда и Клэр О'Нил вместе сбросили более 76,2 кг всего за девять месяцев. Женщины решили заняться своим здоровьем, когда врачи обнаружили у 33-летней Аманды аномальные клетки в матке и заявили об угрозе гистерэктомии – удаления этого органа.