Чем можно заменить дезодорант: пять удачных вариантов

Причин отказа от магазинных дезодорантов может быть немало. От желания перейти на более натуральную косметику до заботы об окружающей среде. Но важно подобрать средство, которое было бы эффективным, удобным в использовании и бережным к коже.

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OBOZREVATEL рассказывает о нескольких рецептах таких средств. Приготовить их можно из доступных составляющих. Некоторые же можно купить уже готовые.

Пищевая сода или кукурузный крахмал

Эти кулинарные субстанции также могут быть отличными средствами гигиены. Чтобы сделать из крахмала или соды дезодорант, нужно смешать 1/8 чайной ложки сухого порошка с небольшим количеством воды. В результате должна получиться пастообразная субстанция. Ее нужно равномерно нанести на подмышки и дать высохнуть.

Важно – у людей с чувствительной кожей сода может вызвать раздражение. Поэтому перед применением следует провести тест на реакцию.

Лимонный сок

Антибактериальные свойства лимона помогут избежать неприятного запаха, ведь именно бактерии провоцируют его возникновение. Чтобы воспользоваться им как дезодорантом, необходимо выжать примерно одну чайную ложку свежего сока, смочить им ватный диск и протереть подмышки.

Важно – это средство нельзя наносить сразу после бритья, оно вызовет сильное жжение. Также лучше провести предварительный тест на чувствительность кожи к лимонному соку.

Антисептик

Антисептические жидкости для рук хорошо борются с бактериями. Но выбирать нужно средство, которое, кроме спирта, содержит ингредиенты для ухода за кожей, как глицерин, алоэ или календулу. Чистый спирт будет сильно сушить кожу.

Важно – это средство тоже не подходит для применения сразу после бритья.

Кокосовое масло

Смесь кокосового масла с содой и кукурузным крахмалом может заменить твердый дезодорант. Чтобы изготовить его, нужно взять 6 столовых ложек масла и по 4 столовые ложки соды и крахмала и тщательно все смешать в однородную массу. Далее из этой массы формируют удобный для применения стик и хранят его в холодильнике.

Еще один вариант дезодоранта на основе кокосового масла изготавливается с добавлением масла чайного дерева – сильного антисептика, который, к тому же, имеет приятный аромат. На 0,5 чашки кокосового масла понадобится всего 10 капель ароматного средства. Их тоже хорошо перемешивают и формируют в стик.

Кристаллический дезодорант

Это средство не содержит ничего, кроме минеральных солей, защищающих от чрезмерного потоотделения. Наносить такой дезодорант нужно на влажную кожу или перед применением погружать в воду. Он создаст тонкий защитный барьер и будет действовать весь день. В идеале наносить его стоит в несколько слоев, давая каждому из них полностью высохнуть. Тогда защита будет максимальной. Дополнительный плюс – это средство не оставляет следов на одежде.

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