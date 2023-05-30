Эта прическа из 60-х снова ворвалась в моду! Подходит всем женщинам и заметно молодит. Фото

На волне возрождения ретро-трендов в моду ворвалась прическа, какая была на пике популярности в 60-х годах – итальянский боб. Эта элегантная стрижка не только подходит женщинам с любыми чертами лица, но и заметно молодит и освежает образ.

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Универсальная длина позволит сделать итальянский боб как дамам, которым нужно собирать волосы, так и тем, кто любит демонстрировать свою женственность распущенными прядями. Редакторы сайта Gratka рассказали о старом тренде подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Боб – одна из самых распространенных и универсальных причесок в мире. Его укороченная сзади длина позволяет придать объем шевелюре на затылке, а удлиненные пряди придают образу романтичности.

Особенность итальянского боба в его длине – ниже подбородка. Это делает его похожим на каре, немного удлиненное у лица.

Такая прическа очень практична, ведь ее легко можно собрать в хвост, но в распущенном виде она смотрится еще элегантнее. В итальянской интерпретации боба преобладают именно небрежно закрученные пряди, как после купания в соленой воде.

Такая укладка с большими локонами придаст образу легкости и поможет визуально выглядеть моложе.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие три коротких прически сильно старят. Звезды продемонстрировали на себе, что каре с прямой челкой добавляет несколько лет. А маллет, мало того что устарел, так еще и является вариантом только для определенного типажа.

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