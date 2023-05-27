Три коротких прически, которые сильно старят: они подчеркнут все недостатки. Фото

На короткую стрижку решится не каждая. Но, как утверждают эксперты, чем старше женщина, тем короче должны быть ее волосы, ведь с возрастом локоны теряют густоту и блеск. Только стоит понимать, что даже короткая длина волос может еще больше состарить.

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OBOZREVATEL расскажет, какие варианты коротких причесок стоит избегать, если ваша цель – освежить образ и выглядеть девочкой. Им можно найти замену (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Каре с прямой челкой

Ровные срезы всегда прибавляли возраст и подчеркивали даже самые незаметные морщинки. А если их объединить с густой челкой – такая прическа точно подарит несколько лет. К тому же, данный вариант вовсе не актуален в 2023 году и подходит определенному типажу. Откажитесь от ровного каре в пользу многослойных вариантов.

Маллет

Стрижка маллет была крайне популярной среди музыкальных исполнителей 70-х. А в 2008 году певица Майли Сайрус решила поэкспериментировать с имиджем и повторить стиль кумира. Как и в случае с ровным каре, эта модель подойдет далеко не всем. Кроме того, женщинам за 30 она не придаст свежести.

Пикси

Пикси открывает все лицо и демонстрирует окружающим образовавшиеся морщинки, пигментные пятна и другие возрастные изменения кожи. Такая стрижка также делает образ строгим и менее женственным. Если вы все же решились на эту модель, задумайтесь хотя бы об удлиненной челке как у Мишель Уильямс.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие прически идеально подойдут для летней жары. Они делаются всего за 10 минут, молодят, освежают и придают образу элегантности. Знаменитости на своем примере показали все их преимущества.

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