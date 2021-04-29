10 бесполезных домашних дел, которые не приносят пользы и отнимают много времени

На уборку в квартире каждый день люди тратят по несколько часов. Иногда это ненужная трата времени, которое стоило провести с пользой.

OBOZREVATEL собрал пункты уборки, которые отнимают время и силы, но не приносят желаемого результата. От этих домашних дел можно отказаться, при этом ваш дом не станет грязным и неуютным.

Ползать по полу и вымывать грязь между плиткой – очень неблагодарное дело. Ведь через несколько дней после уборки эти участки снова покроются пылью. Чтобы избавиться от этого занятия, лучше покрывать швы специальным герметиком раз в год.

Не нужно стирать капли воды на вымытой посуде обычным полотенцем, ведь оно оставляет следы и может иметь неприятный запах, который потом останется на тарелках и чашках. Лучше класть посуду на подставку или вытирать одноразовыми специальными салфетками.

Можно не гладить полотенца и постельное белье, ведь эти предметы сомнутся после первого же использования. Если постель после глажки становится как новенькая, то махровые полотенца только теряют свой цвет и изначальное качество ткани.

Каждый день вымывать до блеска всю сантехнику моющими средствами не стоит. Сантехнику нужно тщательно мыть 3-4 раза в месяц. Лучше приучите своих родных споласкивать ванную после себя, тогда она будет выглядеть чистой. К тому же в доме всегда будет концентрированный запах бытовой химии, которая вредит здоровью.

Вымывать кухонную плитку и духовой шкаф после каждого использования не нужно. Свежие загрязнения легко убираются простой влажной тряпкой без моющих средств. Агрессивная бытовая химия может испортить покрытие, поэтому ее вообще не стоит использовать. Духовку рекомендуют мыть всего 3-4 раза в год, потому что пища не контактирует со стенками. Чтобы не вытирать жир, можно застелить поверхности фольгой.

Стирать гардины перед каждым праздником не стоит, ведь в результате ткань может потерять цвет или деформироваться. Шторы нужно чистить один раз в полгода. Если в квартире окна не выходят на дорогу или в доме нет животных, шторы будут оставаться чистыми еще дольше.

Иногда не нужно вымывать все продукты. Если на упаковке зелени или салата написано "готово к употреблению", необязательно промывать каждый листочек.

Перекладывать готовую пищу в меньшую емкость стоит лишь тогда, когда в холодильнике мало места. Во всех остальных случаях вы добавляете себе лишней работы и будете мыть две тарелки вместо одной.

Не нужно самостоятельно чистить грязные ковры и другие предметы, которые требуют специальной очистки. Загрязненный ковер нужно отдать в химчистку, если вы потратите даже 5 часов времени – никогда ткань не будет настолько чистой, как после работы профессионалов.

Мыть кофеварку и чайник каждый день с моющими средствами может быть опасно. Во-первых, некоторые вредные вещества могут оставаться на стенках посуды и попадать в напитки. Во-вторых, агрессивная бытовая химия вредит поверхностям.

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