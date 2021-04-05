Названо речі у квартирі, які видають поганий смак власника

Дизайнерка Вероніка Зазнова розповіла про антитрендові речі у квартирі, які сильно здешевлюють інтер'єр. Серед них – меблеві гарнітури, неонова підсвітка, громіздкі душові кабіни та багато іншого.

Про це повідомляє видання Inmyroom. Експертка також порадила, чим можна замінити застарілі предмети.

Меблі у квартирі не повинні мати однаковий дизайн, як це було модно у 90-х. За словами дизайнерки, сучасні інтер'єри все частіше мають еклектичний вигляд і не прив'язують нас тільки до одного стилю.

Замість цього: до мінімалістичного монохромного дивана можна підібрати яскраве або плетене крісло, а тумби й зовсім замінити табуретами.

Як зазначила Зазнова, неонове світло підходить для освітлення клубу, але не для затишного сучасного інтер'єру, тому його давно пора залишити в минулому.

Замість цього використовуйте локальне освітлення. Настільні лампи, торшери або підвісні світильники, які допоможуть створити кілька сценаріїв освітлення і виконають роль декоративних елементів.

Також сучасний інтер'єр давно пора рятувати від "космічних кораблів" у ванних кімнатах. За словами експертки, такі душові кабіни з гідромасажем і набором різних функцій, виглядають не дуже естетично.

"Замість цього придивіться до так званих "неіснуючих" душових кабін, межі яких буквально позначені тільки скляними перегородками й піднесеністю над основним рівнем підлоги у ванній кімнаті", – додала вона.

Коли всі стіни в кімнаті обклеєні шпалерами з яскравим принтом, це видає поганий смак власника квартири. Настінне покриття перетягує на себе всю увагу і перевантажує обстановку.

Дизайнерка радить для бази обирати однотонне покриття або шпалери з ненав'язливим малюнком, а принти залишити для акцентів.

Копії відомих картин – завжди залишаться лише копіями. Індивідуальність – те, що цінується зараз у всьому, особливо в дизайні інтер'єрів.

Замість цього дизайнерка радить зробити вибір на користь роботи маловідомого, але талановитого художника, звернути увагу на місцеві бренди, хендмейд.

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