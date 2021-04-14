10 речей, які моментально зіпсують затишок у вашому домі. Фото

Облаштувати свій дім затишно і комфортно – непросте завдання для кожного господаря. Інтер'єр може зіпсувати будь-яка дрібниця: неправильно підібрані меблі, декор і неякісний ремонт.

OBOZREVATEL зібрав 10 помилок, які позбавлять ваш будинок затишку. Варто їх усунути – дім знову стане стильним.

Декор

Елементи декору потрібно підбирати в одному стилі. Деталь, яка не вписується в загальну картину, може зіпсувати враження про всю квартиру. Обирайте якісні предмети, які вам дійсно до вподоби.

Безлад на полицях

Не варто захаращувати полиці та антресолі предметами, які вам просто немає куди подіти. Купуйте стелажі з шухлядами або органайзери. Потрібно розпрощатися з речами, які ви не використовуєте понад місяць.

Гора взуття у коридорі

Взуття, що лежить на купі відразу біля входу, створює безлад в домі. Придбайте закриті органайзери або заберіть більшість речей в гардеробну. В коридорі тримайте лише те, що носите щодня.

Зіпсовані домашні рослини

Кімнатні рослини роблять квартиру більш живою, тільки якщо вони доглянуті. Сухе листя, зів'ялі квіти, горщики з тріщинами не прикрашають ваш дім.

Не схований посуд на кухні

Якщо ви часто готуєте на кухні, не варто купувати відкриті полиці для посуду. Інакше увесь посуд покриється пилом і жиром. Це буде виглядати вкрай неохайно і брудно.

Забагато дрібниць

Фото у рамках, сувеніри з подорожей чи статуетки – кожен полюбляє такі милі дрібниці. Проте, не потрібно завалювати ними усі вільні полиці. Подібні предмети збирають пил і забирають простір кімнати. З появою нових речей – старі варто викидати.

Неприємний запах

Оселя не буде затишною, якщо там є неприємний запах їжі, цигарок чи сміття. У гостей ваша квартира асоціюватиметься саме з цими запахами. Встановіть вентиляцію, паліть тільки на вулиці і вчасно викидайте сміття. Ще більшого затишку додадуть ароматичні дифузори чи свічки.

Погане освітлення

Якісне освітлення позитивно впливає на мешканців будинку. Якщо у кімнаті маленькі вікна, де мало природного світла, тоді потрібні інші джерела, окрім люстри.

Неякісний, застарілий посуд

Посуд з пластику багатьом зручний у використанні. Він бюджетний і його легко мити. Проте, такі тарілки не прикрашають інтер'єр. Краще придбати порцеляновий чи скляний комплект, який довго вам служитиме. Надщерблений та зношений посуд також потрібно замінити.

Занадто яскраві меблі у різному стилі

Квітчастий диван і подушки у клітинку не можуть бути поєднані разом. В одному інтер'єрі це демонструє несмак господарів. Якщо ви плануєте замінити один елемент меблів – варто підбирати покупку в одному стилі з вашим інтер'єром. Краще придбати однотонні меблі й розбавити загальну картину, використовуючи яскраві аксесуари.

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