'Война' Бильченко с украинским языком: в работе профессора НПУ нашли нарушения

Научную деятельность преподавателя Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко, которая выступила против закона об украинском языке, начали исследовать и уже обнаружили немало ошибок и нарушений.

Как отметила в комментарии OBOZREVATEL студентка магистратуры этого вуза Алиса Коверда, комментируя скандал с профессором кафедры культурологии, урегулировать вопрос о дальнейшей работе Бильченко в университете надо в правовом поле.

"Сейчас ученые начали активно исследовать ее научную деятельность, и оказалось, что там есть немало ошибок. Госпожа Бильченко ссылается на то, что нарушается ее право на свободу слова. Это манипуляция. Согласно законодательству, преподавать в университете нужно на государственном, то есть, на украинском языке. Поскольку не было аргументированного обращения и причин преподавания на другом языке, можно ли считать преподавание на русском языке законным?" – говорит студентка.

Коверда подчеркнула, что преподаватель должна была ознакомиться с законами Украины и уставом университета, когда подписывала контракт с учебным заведением. Из этого следует, что Бильченко сознательно нарушала законодательство.

"Преподаватель имеет право выражать свою гражданскую позицию, но не может для этого использовать должностное положение. На этом я хочу акцентировать внимание. Это означает, что высказываясь, она понимала, что нарушает", – добавила студентка.

Ранее на своей странице в Facebook Коверда также рассказала, что направила обращение в деканат факультета политологии и права, где сама сейчас учится, о неправомерности действий Бильченко. Она отметила, что преподаватель нарушила ряд законов, в частности тех, которые касаются высшего образования и этики.

"Это может служить основанием для ее увольнения. То есть, не ее политические взгляды, а именно нарушение законов Украины. Преподавательский состав факультета на мое обращение положительно отреагировал и поддержал, поскольку уважает и соблюдает законы и выступает за справедливое решение конфликта", – рассказала Коверда.

Студентка считает, что подобное поведение преподавателей негативно влияет на репутацию всего университета. Девушка добавила, что Бильченко неэтично ведет себя в соцсетях и мотивирует травлю, тогда как оппоненты преподавательницы просят проявлять уважение друг к другу.

К слову, это не первый скандал такого рода с преподавателями Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова. 5 лет назад, в 2016-м, в медиа и общественном пространстве было активное обсуждение поездки в оккупированный Крым на научно-практическую конференцию профессора кафедры русского языка Ирины Зайцевой. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Зайцева работала параллельно на оккупированных территориях в Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского,

По словам Коверды, преподавателя можно сравнить со скульптором, к которому приходят юные студенты, из которых он "лепит" личность. И здесь стоит задуматься, кем станут воспитанники таких специалистов, как Бильченко и Зайцева.

Напомним:

Бильченко выступила против закона об украинском языке, назвав его "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".

После этого женщина записала обращение к президенту Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на угрозы об увольнении из университета и сказав, что получила их от руководства.

Ранее писательница утверждала, что разочаровалась в Революции Достоинства. В 2014 году она поддерживала Евромайдан и даже написала одно из самых известных стихотворений о нем.

Бильченко также отказалась признать, что на Донбассе идет война с Россией. Кроме того, она похвасталась дружбой с бывшим главарем террористов "ДНР" Захаром Прилепиным.

Как писал OBOZREVATEL, в МОН якобы не могут уволить Евгению Бильченко из Национального педуниверситета им. Михаила Драгоманова, так как не имеют на это полномочий.