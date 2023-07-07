В Киевской области в результате непогоды обесточено 50 населенных пунктов: над восстановлением работают 152 бригады

Вечером пятницы, 7 июля, по Украине прокатилась волна грозовых дождей, кое-где с градом. В Киевской области в результате непогоды обесточены 50 населенных пунктов, 12 из них – полностью.

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Над восстановлением электроснабжения сейчас работает 152 бригады. Об этом сообщила компания "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"К сожалению, в области из-за новой волны непогоды вечером 7 июля зафиксированы дополнительные аварийные отключения. Без света сейчас 12 населенных пунктов полностью и 38 – частично", – говорится в сообщении.

Уточняется, что остаются поврежденными 27 воздушных линий и 722 трансформаторных подстанций. Очень много порывов сетей из-за массового падения деревьев. Больше всего поврежденных линий в Бучанском, Обуховском, Вышгородском и Бориспольском районах.

К ликвидации последствий непогоды привлечены более 500 специалистов в составе 152 бригад и более 200 единиц спецтехники.

"Прогнозы синоптиков неутешительны, и такая погода будет держаться сегодня и завтра. Мы непрерывно продолжаем аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев", – отметили в ДТЭК.

Напомним, Киев вечером, 7 июля, снова накрыл мощный ливень. Часть улиц уже подтопило. Ненастье превратило дороги столицы в реки, за ними в буквальном смысле слова плывут автомобили и люди.

В Киевской области второй день подряд царит непогода. Вечером 6 июля столичный регион накрыла мощная гроза. Естественное явление отличилось не только дождем и ветром, но и страшными и одновременно фантастически красивыми молниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупреждали, что 7 июля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками и будет идти дождь с грозой.

В Борисполе из-за непогоды упала труба в одном из помещений котельной.

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