Киев затопило: как жители столицы справляются с большой водой. Видео

Киев вечером, 7 июля, снова накрыл мощный ливень. Часть улиц уже подтопило. Ненастье превратило дороги столицы в реки, по которым в буквальном смысле слова плывут автомобили и люди.

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Об этом сообщили многочисленные Telegram-каналы. Киевляне также публикуют много фотографий и видео последствий проливного дождя в столице.

Как следует из кадров, локальные подтопления возникли в Голосеевском и Печерском районах.

Демеевка превратилась в Венецию, вода затопила автовокзал.

Из-за непогоды начало подтапливать торговый центр Ocean Plaza на станции метро "Лыбидская". В одном из магазинов ТРЦ образовался настоящий фонтан.

На Крещатике из-за ливня образовались пробки, движение остановилось, поскольку посреди дороги возникло настоящее озеро.

Также в одном из районов столицы течение воды снесло девушку, пытавшуюся перейти дорогу. Она смогла выкарабкаться из этой "реки", однако уже дальше не пыталась переходить дорогу.

На улице Юлии Здановской затопило подъезд.

А такой вид сейчас имеет подземный переход на Демеевской:

Непогода в Киеве тоже смывала все на своем пути. Так, на улице Подвысоцкого съехал кусок асфальта вместе с люком:

Затопило подземный переход возле станции метро "Выставочный центр". Люди проваливаются по пояс под воду.

Автомобилям довольно тяжело передвигаться по городу, их сковывает мощное течение дождевой воды.

Уровень воды на отдельных улицах повысился настолько, что автомобили и общественный транспорт практически плывут по улицам. Припаркованные машины затопило по боковое стекло.

В Киевской городской госадминистрации отметили, что на местах подтоплений работают гидрослужбы, а дорожники привлекают мотопомпы и другое оборудование.

"Грозы с ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, поэтому гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме", – сказали в КГГА.

Напомним, в Киевской области второй день подряд царит непогода. Вечером 6 июля столичный регион накрыла мощная гроза. Природное явление отличилось не только дождем и ветром, но и страшными и одновременно фантастически красивыми молниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупреждали, что 7 июля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками и будет идти дождь с грозой.

В Борисполе из-за непогоды упала труба в одном из помещений котельной.

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