Последствия непогоды: в Борисполе ураган разрушил котельную трубу. Фото

В Киевской области из-за непогоды в четверг, 6 июля, упала труба в одном из помещений котельной. Это произошло в городе Борисполь.

Видео дня

Происшествие случилось из-за порывов ветра во время грозы в регионе. Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Последствия непогоды в Борисполе. От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба", – написал он.

Небытов также опубликовал фотографии с места событий. Глава полиции Киевской области призвал людей быть внимательными.

По данным полиции, обошлось без пострадавших. На месте работали полиция и коммунальные службы.

Вечером 6 июля столичный регион накрыла мощная гроза. Явление отличилось не только дождем и ветром, но и страшными и одновременно фантастически красивыми молниями.

А 20 июня под Киевом непогода разгулялась, нанося ущерб частным домам. За один день молния ударила сразу в два дома – в селе Гатное и Белогородцы.

В Гатном пострадавший дом оказался нежилым и пламя не нанесло значительных убытков, а в Белогородке сотрудники ГСЧС буквально лезли в окно, чтобы локализовать огонь и уменьшить ущерб. В результате стихии в доме сильно обгорела крыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля, на горе Говерла в Ивано-Франковской области произошло попадание молнии, поразившее трех человек. В результате инцидента погибли мужчина и 11-летняя девочка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!