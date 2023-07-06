Эффектное зрелище: Киев накрыла гроза с громом и молниями. Фото и видео

Вечером 6 июля украинскую столицу Киев накрыла сильная гроза. Природное явление отличилось не только дождем и ветром, но и страшными и одновременно фантастически красивыми молниями.

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Запечатлеть на фото и видео яркие мгновения удалось корреспонденту OBOZREVATEL. На эффектных кадрах видно, как небо разделяют пополам мощные вспышки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также 6 июля, на горе Говерла в Ивано-Франковской области произошло попадание молнии, поразившей трех человек. В результате инцидента погибли мужчина и 11-летняя девочка.

"К месту происшествия сразу были отправлены горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохта", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели обнаружили без признаков жизни девочку и мужчину. Находящуюся в состоянии шока женщину сопровождали другие участники туристической группы до поста Заросляк, где ее передали медицинским работникам.

20 июня в Киевской области молния ударила сразу в два дома – в селах Гатном и Белогородке.

Если в Гатном пострадавший дом оказался нежилым и пламя не нанесло значительных убытков, то в Белогородке сотрудники ГСЧС буквально лезли в окно, чтобы локализовать огонь и уменьшить ущерб. В результате стихии в доме сильно обгорела крыша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в российском Краснодаре молния попала в голову мужчине. Это произошло посреди города на парковке, мужчина мгновенно умер. Как стало известно, 49-летний погибший приехал в город из оккупированного РФ Симферополя.

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