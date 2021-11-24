В Киеве в озеро попало неизвестное вещество, на воде расплылось огромное пятно. Фото

В озеро Кирилловское, расположенное в Оболонском районе Киева, попало неизвестное вещество. Прокуратура столицы по этому факту открыла уголовное производство.

Как сообщили на Facebook-странице "Почайна", произошел большой сброс нефтепродуктов. Он был замечен во вторник, 23 ноября.

На опубликованных кадрах видно, что на воде в Кирилловском озере появилось большое пятно разных цветов со стороны метро "Почайна".

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Уголовное производство 4202110205000092 по статье 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного Кодекса Украины было открыто по заявлению главы общественного движения Почайна Аннабеллы Мориной, говорится в сообщении.

Там призвали киевлян направлять в прокуратуру или общественное движение материалы относительно сбросов в озера или систему ливневой канализации отходов от деятельности автомоек, заправок или СТО.

Напомним: в Оболонском районе Киева в Андреевском озере жители окрестных домов зафиксировали массовую гибель рыбы. Киевляне подозревают, что в воду слили какие-нибудь химические вещества.

Кроме того, в Киеве и области аномальная жара привела к тому, что река Днепр буквально "зацвела". Это произошло из-за размножения сине-зеленых водорослей. Напомним, зафиксированы факты массового моря рыбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, река Днепр находится на грани экологической катастрофы, а общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства и экологического оздоровления до 2021 года фактически не выполнялась. Без новой водной политики тотальная засуха может прийти за 20 лет.