В Киеве и области "зацвел" Днепр: фиксируют мор рыбы. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Происшествия
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2,6 т.
Вода стала зеленого цвета

В Киеве и области аномальная жара привела к тому, что река Днепр буквально "зацвела". Это произошло из-за размножения сине-зеленых водорослей.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Вода стала ярко зеленого цвета (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На опубликованном ролике можно увидеть, что берег и прибрежная зона Днепра на территории Киевского водохранилища покрыты водорослями.

Днепр на Киевском водохранилище.
Видео дня

Telegram-канал Kievmap отметил, что подобная ситуация наблюдается в разных областях, где протекает река. В частности, в 10 километрах от города Черкассы слой водорослей на поверхности воды местами достигает нескольких сантиметров.

Днепр в 10-ти километрах от Черкасс.

Кроме того, было зафиксированы факты массового мора рыбы.

"Вместо воды будет везде вот такая зелёная каша… Очень обидно, но это все не за горами", – говорится в сообщении к видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварском районе Киевщины в реке Недра зафиксировали мор рыбы. 30 мая вода в русле стала коричневого цвета, а на следующий день, 1 мая, начала гибнуть плотва.

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