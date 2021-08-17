В Киеве и области "зацвел" Днепр: фиксируют мор рыбы. Видео

В Киеве и области аномальная жара привела к тому, что река Днепр буквально "зацвела". Это произошло из-за размножения сине-зеленых водорослей.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Вода стала ярко зеленого цвета (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На опубликованном ролике можно увидеть, что берег и прибрежная зона Днепра на территории Киевского водохранилища покрыты водорослями.

Видео дня

Telegram-канал Kievmap отметил, что подобная ситуация наблюдается в разных областях, где протекает река. В частности, в 10 километрах от города Черкассы слой водорослей на поверхности воды местами достигает нескольких сантиметров.

Кроме того, было зафиксированы факты массового мора рыбы.

"Вместо воды будет везде вот такая зелёная каша… Очень обидно, но это все не за горами", – говорится в сообщении к видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварском районе Киевщины в реке Недра зафиксировали мор рыбы. 30 мая вода в русле стала коричневого цвета, а на следующий день, 1 мая, начала гибнуть плотва.