В одном из озер Киева зафиксировали массовую гибель рыбы: причиной могли стать ядовитые вещества. Фото

В Оболонском районе Киева в Андреевском озере жители окрестных домов зафиксировали массовую гибель рыбы. Киевляне подозревают, что в воду слили какие-то химические вещества.

Об этом сообщил Telegram-канал Типичный Киев. Когда случилось происшествие, не сообщалось.

"Жители Оболонского района заметили массовою гибель рыбы в Андреевском озере. В воду слили какую-то дрянь: умерла рыба, даже раки полезли с дна и выползают на берег. Постаралось или одно из предприятий, или "гаражники". По словам рыбаков, недавно в воде были "белые твёрдые пузыри", которые горели и воняли пластиком при поджигании", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно заметить, что на поверхности воды имеются белые разводы, а к берегу прибило мертвую рыбу.

Напомним, в Киеве и области аномальная жара привела к тому, что река Днепр буквально "зацвела". Это произошло из-за размножения сине-зеленых водорослей. Были зафиксированы факты массового мора рыбы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в столичном Голосеевском парке на Ореховатских прудах 20 июля зафиксировали мор уток и рыбы.