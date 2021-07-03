Река Днепр оказалась на грани экологической катастрофы: эксперты назвали причины

Река Днепр находится на грани экологической катастрофы, а общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства и экологического оздоровления до 2021 года фактически не выполнялась. Без новой водной политики тотальная засуха может прийти за 20 лет.

Об этом говорится в материале "Укринформа". По словам журналистов, то, что река фактически умирает подтвердилось в недавнем отчете Счетной палаты.

Как пишет СМИ, в поверхностных водах Днепра было обнаружено 161 загрязнитель. Кроме того, в днепровской воде значительно превышено содержание сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии, а также ртути.

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Как отметил директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко одной из основных причин может быть изменение климата, а также сельскохозяйственная деятельность людей.

"Из-за климатических изменений, например, не происходит наполнение Днепровских водохранилищ. Если раньше были паводки, благодаря которым водохранилища наполнялись и промывались, то теперь этот процесс прекратился, а загрязнение происходит, как и раньше", – отметил Ромащенко.

По его словам, кроме того, орошения в комплексе с применением пестицидов и удобрений вызывает загрязнение полей, а это в свою очередь загрязняет реку, пишет издание.

Другим фактором загрязнения Днепра является использование фосфатов и фосфанатов в моющих средствах, отметил экс-заместитель главы Госводагенства Павел Гвозденко. По его словам, в 2017 году в водоемы было сброшено около 4550 тонн соединений фосфора, а в 2020 году – более 6000 тонн.

Кроме того, по мнению экспертов, чуть ли не самой большой проблемой является отсутствие в столице очистных сооружений – как минимум треть сточных вод попадает в Днепр неочищенными.

По словам Ромащенко, почти все очистные сооружения требуют реконструкции и модернизации.

"По экспертным оценкам, системы водоснабжения городских и сельских населенных пунктов нуждаются в средствах на модернизацию не менее 5 млрд долларов", – подчеркнул он.

По убеждению Ромащенко, каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность за пользование водными ресурсами. По его словам, следует приучать себя к раздельной утилизации мусора и добиваться того, чтобы в воду даже во время банального мытья посуды или стирки попадало как можно меньше грязи.

"Сейчас вопрос водной безопасности и обращения с водными ресурсами не менее важен, чем военная безопасность. Только бережное, экономное обращение с водой во всех сферах даст возможность изменить ситуацию", – отметил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, Донбассу из-за действий России грозит радиационное загрязнение грунтовых вод и масштабная экологическая катастрофа, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.