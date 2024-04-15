За первые три месяца года на дорогах погибли 40 человек: статистика ДТП по Киевщине

В Киевской области за первые три месяца 2024 года на дорогах было зафиксировано 342 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий 432 человека получили повреждения, а 40 - погибли

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Наиболее распространенной причиной этих аварий является превышение безопасной скорости движения.

"Аварийность в цифрах: статистика ДТП с пострадавшими в Киевской области за первый квартал этого года. С 1 января по 31 марта 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 342 ДТП с пострадавшими, в которых 432 человека получили повреждения, а 40 – погибли", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции добавили, что наиболее аварийным днем недели это суббота. Суммарно за три месяца на этот день недели пришлось 66 ДТП с пострадавшими. Основными причинами аварий за указанный период являются:

превышение безопасной скорости движения (84 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил маневрирования (68 ДТП с потерпевшими);

несоблюдение дистанции (22 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда перекрестков (19 ДТП с потерпевшими);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (15 ДТП с потерпевшими).

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Переяславское в Киевской области произошла авария с участием 64-летнего водителя мопеда. В результате ДТП пенсионер погиб на месте.

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