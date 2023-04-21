В Киевской области в одном из сел на улице обнаружили противотанковую мину. Фото

В селе Липовка Киевской области на обочине центральной улицы обнаружили взрывоопасные предметы. Как установили саперы – это была противотанковая мина.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов. Опасную находку обезвредили.

"Противотанковую мину оккупантов обнаружили на обочине центральной улицы Липовки. Жители сразу позвонили в Бучанское управление полиции Киевщины. Наши взрывотехники разминировали территорию и проверили улицу на наличие других опасных находок времен враждебной оккупации. Опасных предметов больше не нашли", – рассказал Небытов.

Генерал полиции в очередной раз призвал жителей Киевской области при обнаружении любых подозрительных предметов сразу вызвать правоохранителей.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина взорвался на российской мини. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Вблизи Макарова Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мини взорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на мине, которую оставили после себя российские оккупанты. Инцидент произошел между селами Русанов и Светильником.

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