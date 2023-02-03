На Киевщине во время полевых работ на противотанковой мине подорвался трактор. Фото

Вблизи Макарова в Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мине подорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Тракторист взорвался на мине. Возле Макарова во время выполнения полевых работ 47-летний наткнулся на вражескую противотанковую мину. В результате взрыва техника получила серьезные повреждения, но, к счастью, тракторист уцелел и избежал серьезных травм. На этой территории шли бои", – рассказал Небытов.

В пресс-службе ГСЧС Киевской области добавили, что на месте происшествия и прилегающей к ней территории сейчас работает пиротехническая группа для обнаружения других возможных взрывоопасных предметов.

"Спасатели в очередной раз предостерегают быть осторожными и без необходимости не передвигаться по полевым дорогам и не выезжать на обочину дорог. Берегите себя и своих близких", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в районе села Шестовица на Черниговщине на мини взорвался автомобиль с грибниками. В результате четверо мужчин погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Изюмском районе Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС наехал на мину, по предварительным данным, противотанковую. В результате инцидента погиб 1 человек, еще пять ранены.

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