На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото

В субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на мине, которую оставили после себя российские оккупанты. Инцидент произошел между селами Русанов и Светильня.

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Трактор наехал на вражескую противотанковую мину во время проведения дорожных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

34-летний водитель трактора получил травмы, его госпитализировали в больницу. Сама техника тоже получила очень серьезные повреждения в результате взрыва.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители и взрывотехники. Рядом с участком, на котором подорвался трактор, было обнаружено еще 13 российских мин, поиски других взрывоопасных предметов продолжаются.

"В очередной раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните на спецлинию "102", – отметил Небытов.

Ранее вблизи Макарова Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мини подорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

– В Херсонской области во время полевых работ погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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