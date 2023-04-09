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На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото

София Закревская
Происшествия
2 минуты
726
На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото

В субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на мине, которую оставили после себя российские оккупанты. Инцидент произошел между селами Русанов и Светильня.

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Трактор наехал на вражескую противотанковую мину во время проведения дорожных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

34-летний водитель трактора получил травмы, его госпитализировали в больницу. Сама техника тоже получила очень серьезные повреждения в результате взрыва.

На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото
На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото

На место происшествия сразу прибыли правоохранители и взрывотехники. Рядом с участком, на котором подорвался трактор, было обнаружено еще 13 российских мин, поиски других взрывоопасных предметов продолжаются.

На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото

"В очередной раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните на спецлинию "102", – отметил Небытов.

На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото
На Киевщине тракторист подорвался на российской мине, рядом нашли еще 13. Фото

Ранее вблизи Макарова Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мини подорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

– В Херсонской области во время полевых работ погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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