В Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево: водителя из машины доставали спасатели. Фото

В Броварах Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать водителя из изуродованного авто спасатели задействовали специнструмент.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о ДТП в Броварах на улице Степана Бандеры к ним поступила 17 января в 02:03.

"По прибытию было установлено, что водитель автомобиля Оpel Vectra не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате аварии водитель легковушки был зажат поврежденными конструкциями транспортного средства", – рассказали в ГСЧС.

Спасателями деблокировали пострадавшего с изуродованной машины и передали его врачам.

Напомним, вблизи Макарова в Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед. В Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 9 января, на трассе Киев – Одесса М05 столкнулись две машины. Чтобы деблокировать водителя и пассажира из изуродованного авто, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 16 января, произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль. Водителя легковушки госпитализировали в больницу.

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