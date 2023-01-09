На Киевщине вблизи Макарова произошло масштабное ДТП: образовалась большая пробка. Видео

Вблизи Макарова Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Из-за ДТП на этом участке дороге в сторону столицы образовалась пробка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Масштабное ДТП с около 10 авто на Житомирской трассе в районе Макарова на полосе движения в сторону Киева. Из-за безопечности и невнимательности водителей, в уже побитые автомобили влетают новые и новые авто, количество увеличивается. Причина – гололед", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в селе Пивцы Киевской области 3 января произошло ДТП с участием Lanos и грузовика. От полученных травм в больнице скончался пассажир легковушки. Вблизи города Узин Киевской области Volkswagen на встречной полосе столкнулся со спиртовозом DAF. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и скончался по дороге в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в среду, 4 января, на 41-м километре автодороги "Киев – Ковель" произошла авария с участием четырех автомобилей. Есть потерпевшие.

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