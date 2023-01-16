В Киеве на Дорогожичах в результате ДТП перевернулась легковушка. Фото

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 16 января, произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль. Водителя легковушки госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла на улице Елены Телиги.

"Примерно в часах 5-6 утра произошло ДТП с опрокидыванием авто возле станции метро "Дорогожичи". Водителя забрала скорая", – говорится в сообщении.

В результате ДТП на этом участке дороги образовалась пробка, обстоятельства и причины аварии установят следователи.

Напомним, вблизи Макарова в Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед. В Киеве в понедельник, 9 января, утром было зафиксировано более 30 ДТП в разных районах столицы. По состоянию на 8:00 было известно о шести пострадавших.

В Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 9 января, на трассе Киев – Одесса М05 столкнулись две машины. Чтобы деблокировать водителя и пассажира из изуродованного авто, вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в воскресенье, 15 января, столкнулись сразу три авто, среди которых есть такси. На месте происшествия работали врачи и правоохранители.

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