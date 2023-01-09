В Киевской области столкнулись две машины: пострадавших с изуродованного авто деблокировали спасатели. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 9 января, на трассе Киев – Одесса М05 столкнулись две машины. Чтобы деблокировать водителя и пассажира из изуродованных авто вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

По словам спасателей, в 05:45 к ним поступило сообщение о ДТП на трассе Киев-Одесса М05 в Белоцерковском районе.

"По прибытию было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля Chevrolet были зажаты поврежденными конструкциями транспортного средства", – рассказали в пресс-службе.

Спасателями с помощью специального инструмента деблокировали пострадавших из машины и передали врачам. Остальные участники ДТП от госпитализации отказались.

Напомним, вблизи Макарова в Киевской области в понедельник, 9 января, произошла авария с участием около 10 автомобилей. Предварительно, причиной столкновений транспорта стал гололед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 9 января, утром было зафиксировано более 30 ДТП в разных районах столицы. По состоянию на 8:00 было известно о шести пострадавших.

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