В Киеве возле станции метро "Вокзальная" обнаружили мертвым мужчину

В Соломенском районе Киева в понедельник, 17 января, возле входа в вестибюль станции метро "Вокзальная" умер мужчина. Якобы он поскользнулся, упал и разбил голову.

Об том OBOZREVATEL рассказал источник в правоохранительных органах. Пострадавшему пытались помочь, но прибывшие на место медики только констатировали его смерть.

"Предварительно было установлено, что мужчина направлялся в метро – в какой-то момент он поскользнулся, упал и ударился головой. На помощь сразу же бросились неравнодушные пешеходы и пытались помочь пострадавшему. К сожалению, прибывшие на место врачи только констатировали смерть пешехода", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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