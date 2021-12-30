В Киеве во время тушения пожара спасли женщину и собаку. Фото

В Оболонском районе Киева в четверг, 30 декабря, произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Во время тушения огня пожарные спасли женщину и собаку.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице. Инцидент случился на улице Кондратюка, 4а.

Как рассказали спасатели, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме они получили в 9:47.

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"На месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 2-м этаже. Во время тушения пожара бойцы спасли женщину. Пожарные вывели ее на свежий воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Также в ходе ликвидации возгорания бойцы спасли собаку. В 10:37 пожарные локализовали огонь и в 10:41 – ликвидировали", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения огня установит следствие.

Напомним, в Святошинском районе Киева 28 декабря возник пожар в квартире многоэтажного жилого дома, в результате которого погиб мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева в среду, 29 декабря, произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.