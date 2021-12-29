В Киеве на Дарнице горела квартира в жилом доме. Видео

В Дарницком районе Киева в среду, 29 декабря, произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. К счастью, в результате инцидент никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице, Юрия Пасхалина, 17 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожар возник в одной из квартир на втором этаже. Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия быстро потушили огонь. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный видео можно увидеть, что языки пламени вырывались из квартиры наружу. В небо над домом поднимались большие клубы белого дыма.

Обстоятельства и причины возникновения пожара установит следствие.

Напомним, в Деснянском районе столицы 14 декабря возник пожар на 8 этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек.

При въезде в город Ирпень Киевской области во время движения загорелась маршрутка. К счастью, никто не пострадал, а транспорт полностью сгорел.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе столицы 28 декабря возник пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.