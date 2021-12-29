В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб мужчина

В Святошинском районе Киева 28 декабря возник пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел на улице Котельникова, 26.

По словам спасателей, сообщение о пожаре к ним поступило в 15:22.

"По прибытию бойцы установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 9-м этаже. Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире, на диване мужчину без признаков жизни. Пожарные провели реанимационные мероприятия, однако это не помогло. Медики констатировали смерть мужчины. В 15:55 возгорание было локализовано на площади 10 квадратных метров и в 16:06 – ликвидировано", – рассказали в ГСЧС.

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Обстоятельства трагического случая и причины возникновения пожара установит следствие.

Напомним, В Деснянском районе столицы 14 декабря возник пожар на 8 этаже жилого дома. Во время тушения огня спасатели эвакуировали 13 человек.

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