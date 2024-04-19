В Киеве трактор задел и повалил бетонный столб: повреждены несколько легковушек. Фото

В Дарницком районе Киева во дворе жилого дома трактор задел бетонную электроопору. В результате столб упал и повредил несколько автомобилей.

Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших пока не поступала.

"На Александра Кошица трактор задел столб, повреждено несколько автомобилей", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии, произошедшей во дворе многоэтажки. Столб упал на проезжую часть и фонарем повредил несколько машин. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Напомним, в Киеве по улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки. В столице во вторник, 16 апреля, на улице Братиславской произошла авария с участием мусоровоза и двух маршрутных автобусов. Предварительно есть пострадавшие среди пассажиров маршруток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 18 апреля, на Набережном шоссе неподалеку от станции метро "Днепр" произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП возникла большая пробка.

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