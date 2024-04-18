В Киеве на Набережном шоссе произошла масштабная авария: подробности. Фото и видео

В Киеве в четверг, 18 апреля, на Набережном шоссе, недалеко от станции метро "Днепр" произошла масштабная авария с участием четырех авто. В результате ДТП возникла большая пробка.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Масштабная авария и огромная пробка на Набережном шоссе в сторону станции метро Выдубичи", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что по крайней мере четыре машины могут быть причастны к автопроисшествию, в результате которого образовалась большая пробка.

В пресс-службе патрульной полиции Киева информацию о ДТП подтвердили, однако без каких-либо подробностей. Есть ли пострадавшие – тоже неизвестно.

Напомним, в Киеве по улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 16 апреля, на улице Братиславской произошла авария с участием мусоровоза и двух маршрутных автобусов. Предварительно есть пострадавшие среди пассажиров маршруток.

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