В Киеве мусоровоз протаранил две маршрутки: подробности ДТП. Фото и видео

В Киеве во вторник, 16 апреля, на улице Братиславской произошла авария с участием мусоровоза и двух маршрутных автобусов. Предварительно есть пострадавшие среди пассажиров маршруток.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"На улице Братиславской, неподалеку от Эпицентра, водитель мусоровоза снес две маршрутки – 590 и 529, которые были полны пассажиров. Люди попадали, позабивались", – говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции Киева информацию о ДТП подтвердили, однако, никаких подробностей не предоставили.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия аварии. На место происшествия вызвали врачей.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении водителя грузовика, устроившего масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе в Киеве. В результате аварии пострадали восемь человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки.

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