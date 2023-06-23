В Киеве произошла авария вблизи Рыбальского моста: грузовик въехал в опору. Фото

В Киеве днем в пятницу, 23 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Электриков. Грузовой автомобиль врезался в столб рядом с проезжей частью.

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Об инциденте OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Информации о пострадавших по состоянию на 17:30 пока нет.

Сообщается, что авария произошла вблизи Рыбальского моста, на улице Электриков, по пути с Подола на Оболонь. Грузовик влетел в опору, из-за сильного удара кабина водителя получила серьезные повреждения, а столб наклонился.

Обстоятельства ДТП и причины, по которым случилось столкновение, выясняются правоохранительными органами.

Добавим, что вечером 22 июня на улице Крещатик в столице Украины в аварию попали пять автомобилей и произошла утечка горючего. Есть пострадавшие.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее на 17-м километре Житомирской трассы в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком. Водителя минивэна, 1999 года рождения, извлекли из машины с травмами.

– В Обуховском районе Киева столкнулись автомобили ВАЗ и Peugeot, в результате чего последний съехал в кювет. Медицинская помощь понадобилась трем людям.

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