В Киеве на Крещатике произошла масштабная авария: есть потерпевшие. Фото и видео

В Киеве в четверг, с 22 июня, вечером на улице Крещатик произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, в результате масштабного ДТП есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В 22:16 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Крещатик. В результате столкновения 5 авто произошла утечка горючего. Спасатели оказали помощь по смытию горючего с проезжей части", – рассказали в ГСЧС.

Как отметили в социальных сетях, в результате аварии пострадавшие, на месте происшествия работали врачи и полиция.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 18 июня, на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП травмы получили четыре человека, которых госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик, катаясь на подаренном на день рождения мотоцикле, на скорости врезался в ограждение. Ребенка с травмой головы госпитализировали в больницу.

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