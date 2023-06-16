На выезде из Киева микроавтобус въехал в фуру: один из водителей был госпитализирован с травмами. Фото

На 17-м километре Житомирской трассы в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком. Водителя минивена 1999 года рождения извлекли из машины с травмами.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места ДТП. Пострадавший с переломом ноги и многочисленными ушибами госпитализирован на карете скорой.

На месте работают сотрудники Патрульной полиции. Они собирают показания водителя фуры, чтобы выяснить обстоятельства и причины аварии.

Правоохранители также предупреждают других водителей, что из-за инцидента движение на этом участке дороги затруднено. Они пытаются урегулировать ситуацию, но просят учитывать объективные препятствия на трассе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Обуховском районе столкнулись автомобили ВАЗ и Peugeot, в результате чего последний съехал в кювет. Медицинская помощь понадобилась трем людям.

А в Днепровском районе 14 июня столкнулись микроавтобус инкассаторов и легковушка. В результате ДТП последнюю отбросило на припаркованные у обочины машины.

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