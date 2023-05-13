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В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео

Ульяна Виноградова
Происшествия
2 минуты
22,2 т.
В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео

В ночь с 12 на 13 мая в Киеве прогремел взрыв. ЧП произошло на территории Александровской больницы в Печерском районе. В результате погибла женщина.

Видео дня

Соответствующая информация появилась в соцсетях. Очевидцы показали кадры пожара, который вспыхнул на месте взрыва (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам жителей столицы, из здания вылетели окна. Люди предполагают, что взорвался технический предмет.

В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео

Также в сети пишут, что взорвалась машина "скорой помощи".

К слову, некоторые пользователи сообщали, что взрыв произошел в Соломенском районе.

При этом официальной информации на момент написания статьи нет. В то же время обстановка в городе в целом спокойна, а воздушная тревога не объявлена.

Позже появились официальные данные о взрыве от КГВА. Там подтвердили, чтобы ЧП произошло на территории Александровской больницы.

Также подтвердили информацию о возгорании в автомобиле скорой медицинской помощи и сообщили о жертве и пострадавшей.

"При ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени. Пожар ликвидирован. Воздушной угрозы для города на данный момент нет. Взрывов не зафиксировано. Верьте только проверенным. источникам информации. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.

В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео
В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео
В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео

Отметим, в Киеве в четверг, 11 мая, житель столицы обнаружил у себя в огороде сбитую российскую крылатую ракету Х-55. На место происшествия вызвали саперов.

А в Голосеевском районе столицы 9 мая силами ПВО была сбита одна из ракет, которыми РФ атаковала столицу. Ее обломки упали на огород возле частного дома, повредив посаженную землянику, на что с юмором, присущим украинцам, отреагировали пользователи соцсетей.

Стоит добавить, что в Киеве благодаря работе подразделений ПВО за два последних месяца ни одна вражеская ракета или дрон не долетели до цели. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки российских ракет и дронов. Именно ими страна-агрессор РФ убивает мирных украинцев и разрушает украинские города и села.

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