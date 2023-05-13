В больнице Киева вспыхнула скорая: погибла женщина. Фото и видео

В ночь с 12 на 13 мая в Киеве прогремел взрыв. ЧП произошло на территории Александровской больницы в Печерском районе. В результате погибла женщина.

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Соответствующая информация появилась в соцсетях. Очевидцы показали кадры пожара, который вспыхнул на месте взрыва (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам жителей столицы, из здания вылетели окна. Люди предполагают, что взорвался технический предмет.

Также в сети пишут, что взорвалась машина "скорой помощи".

К слову, некоторые пользователи сообщали, что взрыв произошел в Соломенском районе.

При этом официальной информации на момент написания статьи нет. В то же время обстановка в городе в целом спокойна, а воздушная тревога не объявлена.

Позже появились официальные данные о взрыве от КГВА. Там подтвердили, чтобы ЧП произошло на территории Александровской больницы.

Также подтвердили информацию о возгорании в автомобиле скорой медицинской помощи и сообщили о жертве и пострадавшей.

"При ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени. Пожар ликвидирован. Воздушной угрозы для города на данный момент нет. Взрывов не зафиксировано. Верьте только проверенным. источникам информации. Сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении.

Отметим, в Киеве в четверг, 11 мая, житель столицы обнаружил у себя в огороде сбитую российскую крылатую ракету Х-55. На место происшествия вызвали саперов.

А в Голосеевском районе столицы 9 мая силами ПВО была сбита одна из ракет, которыми РФ атаковала столицу. Ее обломки упали на огород возле частного дома, повредив посаженную землянику, на что с юмором, присущим украинцам, отреагировали пользователи соцсетей.

Стоит добавить, что в Киеве благодаря работе подразделений ПВО за два последних месяца ни одна вражеская ракета или дрон не долетели до цели. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки российских ракет и дронов. Именно ими страна-агрессор РФ убивает мирных украинцев и разрушает украинские города и села.

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