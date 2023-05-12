В Киеве мужчина обнаружил у себя в огороде российскую крылатую ракету Х-55. Фото

В Киеве в четверг, 11 мая, житель столицы обнаружил у себя в огороде сбитую российскую крылатую ракету Х-55. На место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Взрывоопасная находка была обезврежена.

"К Службе спасения обратился житель столицы и сообщил о том, что обнаружил взрывоопасный предмет в своем огороде. Прибыв на место происшествия, группа пиротехнических работ ГСЧС Украины идентифицировали опасную находку как крылатую ракету Х-55", – рассказали в пресс-службе.

Саперы изъяли взрывоопасный предмет и уничтожили его в специально отведенном месте.

Напомним, в Голосеевском районе столицы во вторник, 9 мая, силами ПВО была сбита одна из ракет, которыми РФ атаковала столицу. Ее обломки упали на огород возле частного дома, повредив посаженную землянику, на что с юмором, присущим украинцам, отреагировали пользователи соцсетей.

Стоит добавить, что в Киеве благодаря работе подразделений ПВО за два последних месяца ни одна вражеская ракета или дрон не долетели до цели. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки российских ракет и дронов. Именно ими страна-агрессор РФ убивает мирных украинцев и разрушает украинские города и села.

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