Землянику жаль: украинцы с юмором отреагировали на ракетный обстрел РФ по Киеву 9 мая. Фото

В Голосеевском районе Киева во вторник, 9 мая, силами ПВО была сбита одна из ракет, которыми РФ атаковала столицу. Ее обломки упали на огород возле частного дома, повредив посаженную землянику, на что с юмором, присутствующим украинцам, отреагировали пользователи соцсетей.

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Соответствующее фото было опубликовано пресс-службой Министерства внутренних дел Украины в социальной сети Facebook. Стране-террористу не сломить силу духа наших граждан.

"Киев. Вражеский обстрел. В Голосеевском районе во дворе частного дома упали обломки ракеты. Возгорание ликвидировано. Пострадавших и разрушений нет. Спасибо ПВО за отличную работу", – говорится в подписи к снимку.

Со своей стороны, украинцы с юмором отреагировали на неудачную атаку страны-террориста, сожалея помятую обломками ракеты землянику.

"Только землянику перевели, везде нагадят. Такие рядочки ровные... ПВО молодцы, у людей жилье осталось целым", "Земляникам пи***ец", "Хорошо что никто не пострадал! А вот за грядки можно и в рыло взять!", "Нет слов, нагадить надо везде, землянику перетолкали, рашисты проклятые", "Грядку потолкали! Вот орки паскуды!".

Кроме того, некоторые сразу допустили, какие могут появиться новости в пропагандистских СМИ страны-агрессора.

"Новини на рашці. "Как павідамляє Украіна пагібло свише 40 палуніц. Па предварітельной інформаціі ето била генномодифицірованое виращивание для дальнейшого отравления граждан РФ", – написала пользовательница Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки России по Украине утром 9 мая в воздушном пространстве Киева защитники сбили ряд вражеских ракет. В результате падения их обломков возникло возгорание во дворе дома в Голосеевском районе, о пострадавших информации нет.

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