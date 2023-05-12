Для Международного суда доказательств предостаточно: Кличко показал остатки российских ракет и дронов. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал иностранным и украинским журналистам остатки российских ракет и дронов. Именно ими страна-агрессор РФ убивает мирных украинцев и разрушает украинские города и села.

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Соответствующие фото и видео городской голова столицы опубликовал на своей странице в Facebook. Он еще раз призвал граждан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня показал иностранным и украинским журналистам остатки ракет и дронов, которыми россия убивает мирных украинцев и разрушает наши города и села. Фрагменты разных типов вооружения сейчас находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Результаты институт передает в Международный уголовный суд. А отдельные группы иностранных специалистов работают здесь вместе с украинскими экспертами", – рассказал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что страна-террорист РФ должна ответить за все преступления, совершенные в Украине, "за геноцид украинцев и зверскую жестокость".

"Для Международного суда доказательств более чем достаточно. И никакая ложь российским варварам не поможет!", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве благодаря работе подразделений ПВО за более чем два последних месяца ни одна вражеская ракета или дрон не долетели до цели. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

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