Более двух месяцев ни одна ракета или дрон не достигли цели: в КГВА рассказали о работе ПВО Киева

В Киеве благодаря работе подразделений ПВО за два последних месяца ни одна вражеская ракета или дрон не долетели до цели. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Он призвал не игнорировать сообщения об угрозе.

"С начала полномасштабной войны в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог. Общее продолжительностью 851 час 38 минут", – сообщил Попко.

Он отметил, что за это время Украина максимально усилила и усовершенствовала противовоздушную оборону. Благодаря работе подразделений ПВО, за два последних месяца ни одна ракета или вражеский дорн не долетели до своей цели в столице.

"Наша ПВО уже сбивает аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Это кроме десятков крылатых ракет и многочисленных баражирующих боеприпасов "Shahed". Никогда в истории, ни одна страна мира не сталкивалась с таким нашествием ракет разного типа. Если же удается сбивать 90% и более, это, безусловно, можно считать победой в противовоздушном бою. Тем временем уже более 2 месяцев наши защитники киевского неба работают безупречно – ни одна ракета или дрон не долетели своей цели", – подчеркнул Попко.

В то же время он в очередной раз призывам граждан не снимать работу сил ПВО и не выкладывать видео в социальных сетях, потому что это помогает врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день противовоздушная оборона Киева осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования. Это не только зенитные ракетные комплексы малого и среднего действия, но мобильные огневые группы.

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