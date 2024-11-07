В Киеве полицейские разрядили два российских 'Шахеда', которые упали, но не взорвались. Фото и видео

В Киеве полицейские взрывотехники разрядили два вражеских БПЛА, которые не сдетонировали после падения. Дроны-камикадзе упали во время ночной атаки на город в четверг, 7 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей столицы снова призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Сегодня, во время атаки России на Киев, на крышу частного домовладения и пустырь упали два неразорвавшихся беспилотника противника. Полицейские разрядили боевые части БпЛА, которые могли привести к масштабным разрушениям и гибели людей", – сообщили в пресс-службе.

На опубликованных полицией фото и видео можно увидеть опасную работу полицейских саперов.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области на территории промышленной зоны обнаружили боевую часть БпЛА "Герань" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов ГСЧС.

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