В Киевской области на территории промышленной зоны нашли боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области на территории промышленной зоны была обнаружена боевая часть БпЛА "Герань" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В Вышгородском районе Киевской области пиротехническая группа ликвидировала опасную боевую часть БПЛА "Герань". Находившийся на территории промышленной зоны боеприпас был осторожно вынесен вручную, загружен в пиротехнический автомобиль и безопасно вывезен за пределы населенного пункта", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что взрывоопасная находка будет уничтожена на специальном полигоне.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы удалили "находку", на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области работники во время уборки промышленной зоны обнаружили минометную мину в САУ "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы.

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